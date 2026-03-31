Jak nie marnować jedzenia? O praktyczne porady pytamy w radomskim Banku Żywności

Od kilku lat można mówić o prawdziwej modzie dotyczącej niemarnowania jedzenia. Sprzyja temu zasada i styl zero waste- tak powszechnie znana zwłaszcza wśród ludzi młodych. Jednak sama wiedza to za mało. Trzeba jeszcze zmienić swoje nawyki.

Cały czas marnujemy żywność. Dlaczego? Bo dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy i jest fajnie. Poza tym pułapki zastawiane na nas przez sprzedawców żywności -dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. . Zarzucone są sklepy rzeczami żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy co z tym zrobić, nie zawsze wiemy jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Kończy się tym, że żywnośc jest wyrzucana do kosza. Jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie. Obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim- obejrzyjmy co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy-mówi Anna Głogowska koordynator zbiórki żywności w radomskim Banku Żywności.

Na co dzień to właśnie Banki Żywności zajmują się pozyskiwaniem jedzenia ze sklepów. To produkty, które mogą się zmarnować. Jedzenie zdobyte w ten sposób jest przeznaczane dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną.

