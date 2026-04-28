Przed nami XII Bieg Konstytucji 3 Maja. Na starcie zobaczymy ponad 500 biegaczy

Daria Żurowska
2026-04-28 12:26

Już w najbliższą niedzielę (3 maja) Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje Bieg Konstytucji 3 Maja. Będzie to 12 edycja. Start o godz. 9 w parku im. T. Kościuszki.

W tym roku uczestnicy tradycyjnie pobiegną w centrum miasta. W programie bieg i marsz na dystansie 5 km oraz wyścigi dla dzieci. Obecnie zapisanych jest pond 500 biegaczy.

5 km to jest idealna trasa dla osób, które tą przygodę zaczynają i również dla tych wytrawnych już amatorów biegania. Taka "piątka" to jest, jak my to mówimy kolokwialnie bardzo dobre przetarcie przed startem, czy to na dystansie 10km czy w półmaratonie. Początek maja to jest nadal początek sezonu biegowego, wiec takie przetarcie w początkowej fazie okresu startowego jest bardzo wskazane - mówi Tadeusz Kraska prezes Stowarzyszenia

Biegacze pobiegną ulicami: Żeromskiego - Witolda - Plac Jagielloński- Focha - Kilińskiego - Niedziałkowskiego. Do biegu cały czas można dołączyć. Szczegóły na biegiemradom.pl

