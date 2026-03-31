Jak przetrwać samotnie święta? Radzą terapueci z radomskiego Ośrodek Interwencji Krzysowej

Święta to z założenia radosny czas, gdzie spotkamy się z najbliższymi przy świątecznym stole. Jednak nie dla każdego tak jest. Bywa, że w wyniku różnych sytuacji zbliżające się święta ktoś spędzi sam.

Jeśli mamy taką informację, że ktoś z naszego bliskiego otoczenia będzie spędzać święta samotnie, to wręcz naszym obowiązkiem jest, złożenie takiej osobie zaproszenia, czy ta osoba skorzysta z naszego zaproszenia, to jest już indywidualna sprawa. Jednak złożenie takiej propozycji osobie samotnej na pewno wywoła w niej radość, bo będzie mieć świadomość, że ktoś o niej pamięta, a to jest dla nas wszystkich naprawdę bardzo ważne - mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Zdaniem psychoterapeutów kluczem do przetrwania samotnie świąt może być nastawienie, bo wtedy taki czas może okazać się wartościowy.

Są takie sytuacje, że ludzie chcą być w święta sami i to są naprawdę indywidualne kwestie. Są tacy ludzie, którzy chcą zwyczajnie odpocząć, zwłaszcza ci, którzy pracują z drugim człowiekiem, którzy cały czas są w wirze jakiś wielkich wydarzeń, to wtedy traktują te święta jako taką odskocznię. Szukają w tym czasie wyciszenia, spokoju, takiego pobycia samym z sobą i taką decyzję też należy uszanować i zaakceptować - dodaje Wolski.

Jeśli spędzamy święta samotnie, to warto zapewnić sobie na ten czas atrakcje, na które normalnie brakuje czasu i ochoty, na przykład można iść do kina, czy teatru, albo w końcu przeczytać książkę, która czeka na nas od dłuższego czasu.

