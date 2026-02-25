Jeden dzień, 31 tysięcy kontroli. Policja przeprowadziła wielką akcję

Wielka akcja policji, tysiące kontroli na drogach

Podczas piątkowych działań "Trzeźwość - Lokalnie", polegających przede wszystkim na sprawdzeniu, czy kierujący nie prowadzą po spożyciu, funkcjonariusze ruchu drogowego przebadali łącznie 31335 osób. Akcję przeprowadzono w wielu miejscach regionu, skupiając się na wyeliminowaniu z dróg osób narażających innych kierowców oraz pieszych na utratę zdrowia, a nawet życia.

Niestety, mimo licznych ostrzeżeń oraz akcji edukacyjnych, niektórzy kierujący nadal nie biorą sobie do serca policyjnych apeli. - Mundurowi udaremnili dalszą jazdę 15 kierowcom, którzy wsiedli za kółko na "podwójnym gazie". To jednak nie wszystko. Policjanci zatrzymali dziewięć praw jazdy, a także ujawnili pięciu kierujących, którzy prowadzili pojazdy pomimo obowiązującego sądowego zakazu. Takie zachowanie jest poważnym przestępstwem i wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi - zaznaczyli przedstawiciele zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Policja z ważnym apelem do kierowców

Funkcjonariusze ponawiają więc apele o odpowiedzialność i rozwagę. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu może doprowadzić do prawdziwego dramatu, a bez ostrożności kierowców trudno mówić o bezpieczeństwie na polskich drogach.

- Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to nie tylko złamanie prawa, ale przede wszystkim ogromne ryzyko doprowadzenia do tragedii. Każdy nietrzeźwy kierowca stanowi realne zagrożenie dla siebie, swoich pasażerów i innych uczestników ruchu - podkreślili mundurowi.

Czytaj również: Zapalił papierosa w toalecie na stacji metra. Interwencja skończyła się odsiadką

15-latka udawała policjantkę. Cztery osoby zatrzymane w sprawie - zobacz zdjęcia:

3

Porwali 19-latka z Bydgoszczy i się nad nim znęcali. Jest film z akcji policji