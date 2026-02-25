Wiemy więcej na temat obchodów radomskiego czerwca 76. Ma zostać wydana gra karciana, będa interaktywne warsztaty

Oficjalne uroczystości odbędą się oczywiście w czerwcu, jak co roku 25 czerwca spotkamy się przy pomniku ludzi skrzywdzonych w 76 roku.Msze poprzedzą uroczystość w zespole szkół muzycznych, a na placu Corazziego zostanie wkopana kapsuła czasu. Oprócz tego zaplanowany jest też wernisaż wystawy poświęconej protestom robotniczym w Płocku, Ursusie i Radomiu. Tę wystawę przygotuje Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu. Przygotowaliśmy też szereg działań edukacyjnych takich jak gra miejska, gra karciana, interaktywne warsztaty dla uczniów radomskich szkół czy projekt "Historia z podwórek". Zaplanowane są też wydarzenia towarzyszące obchodom, to między innymi premiera komiksu inspirowanego wydarzeniami radomskiego czerwca, przegląd filmów Andrzeja Wajdy czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję - mówi Katarzyna Piechota Kaim z radomskiego magistratu.