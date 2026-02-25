Wiemy więcej na temat obchodów radomskiego czerwca 76. Ma zostać wydana gra karciana, będa interaktywne warsztaty

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-02-25 9:59

Gra karciana, ​interaktywne warsztaty dla uczniów, a do tego koncerty z udziałem zagranicznej gwiazdy. Władze miasta podały więcej szczegółów dotyczących obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca

50 lat czerwca

i

Autor: WW

Zgodnie z zapowiedziami wydarzenia związane z 50 rocznicą radomskiego czerwca są zaplanowane na cały rok. Mają być to wydarzenie kulturalne i edukacyjne. 

Oficjalne uroczystości odbędą się oczywiście w czerwcu, jak co roku 25 czerwca spotkamy się przy pomniku ludzi skrzywdzonych w 76 roku.Msze poprzedzą uroczystość w zespole szkół muzycznych, a na placu Corazziego zostanie wkopana kapsuła czasu. Oprócz tego zaplanowany jest też wernisaż wystawy poświęconej protestom robotniczym w Płocku, Ursusie i Radomiu. Tę wystawę przygotuje Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu. Przygotowaliśmy też szereg działań edukacyjnych takich jak gra miejska, gra karciana, interaktywne warsztaty dla uczniów radomskich szkół czy projekt "Historia z podwórek". Zaplanowane są też wydarzenia towarzyszące obchodom, to między innymi premiera komiksu inspirowanego wydarzeniami radomskiego czerwca, przegląd filmów Andrzeja Wajdy czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję - mówi Katarzyna Piechota Kaim z radomskiego magistratu. 

Ścięcie śmierci w Jedlińsku k. Radomia

O partyjnej nowomowie swój wykład wygłosi z kolei językoznawca Jerzy Bralczyk. 

Zobacz galerie ze skaryszewskich Wstępów: 

Wstępy
Galeria zdjęć 8