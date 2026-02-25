Zadaszone lodowisko powstanie w Grójcu. Podpisano umowę z wykonawcą

Umowa dotyczy realizacji zadaszonego lodowiska przy Stadion Miejski w Grójcu. Obiekt będzie posiadał taflę lodu o powierzchni około 838 metrów kwadratowych, a całkowita powierzchnia zadaszenia wyniesie ponad 1200 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstanie również zaplecze techniczne, w tym szatnie, sanitariaty oraz wypożyczalnia łyżew.

Koszt realizacji zadania wynosi prawie 4 miliony złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków samorządu Województwo Mazowieckie.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma zakończyć prace do 5 grudnia 2026 roku. Poza sezonem zimowym obiekt ma pełnić funkcję przestrzeni wielofunkcyjnej, umożliwiającej organizację innych aktywności sportowych.

