Zadaszone lodowisko powstanie w Grójcu. Podpisano umowę z wykonawcą

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-02-25 9:54

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy mieszkańcy Grójca doczekają się nowego obiektu sportowego. Podpisano umowę na budowę zadaszonego lodowiska przy Stadionie Miejskim. Inwestycja ma zostać zakończona do grudnia 2026 roku.

Lodowisko wróciło do centrum Lublina. Plac Litewski znów pełen łyżwiarz

i

Autor: Mucha Mariusz / Super Express

Umowa dotyczy realizacji zadaszonego lodowiska przy Stadion Miejski w Grójcu. Obiekt będzie posiadał taflę lodu o powierzchni około 838 metrów kwadratowych, a całkowita powierzchnia zadaszenia wyniesie ponad 1200 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstanie również zaplecze techniczne, w tym szatnie, sanitariaty oraz wypożyczalnia łyżew.

Koszt realizacji zadania wynosi prawie 4 miliony złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków samorządu Województwo Mazowieckie.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca ma zakończyć prace do 5 grudnia 2026 roku. Poza sezonem zimowym obiekt ma pełnić funkcję przestrzeni wielofunkcyjnej, umożliwiającej organizację innych aktywności sportowych.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZA GALERIĘ: Wizyty delegacji SEDE w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom

Wizyta delegacji SEDE w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom
Galeria zdjęć 12