Jedna iskra może wywołać pożar. Wzrost zagrożenia pożarowego na terenie RLDP w Radomiu

Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu doszło do 8 pożarów, które łącznie pochłonęły prawie 2 hektary lasu. Aktualnie stan zagrożenia pożarowego jest wysoki.

W okresie zagrożenia pożarowego, czyli tak naprawdę od lutego, aż do późnej jesieni monitorujemy lasy. W każdym Nadleśnictwie jest punkt alarmowo dyspozycyjny, gdzie osoby wykonują pomiary tam, gdzie są stacje meteorologiczne. Badamy codziennie wilgotność ściółki, temperaturę powietrza. Początek wiosny jest trudny, bo nie mamy jeszcze tej pokrywy zielnej, są suche rośliny runa i trawy i naprawdę chwila nieuwagi może wywołać pożar. Czekamy na deszcz, bo według map pogodowych możliwe są opady – mówi Edyta Nowicka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Na razie nie wprowadzono zakazu wstępu do lasów. System ochrony przeciwpożarowej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu obejmuje utrzymanie dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, a także punktów alarmowo-dyspozycyjnych. W pogotowiu są także dwa samoloty w podkieleckim Masłowie i podradomskim Piastowie. Koszt ochrony przeciwpożarowej to prawie 9 milionów złotych.

