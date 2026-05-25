Radomskie Dni Godności już wkrótce. Sztuka, moda i muzyka w wykonaniu osób z niepełnosprawnościami

Organizatorzy zapraszają na koncerty, pokazy mody i Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami „Tacy Sami”, wszystko po to, by wspólnie świętować różnorodność.

Naszym głównym celem jest zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne w naszym mieście. Ważne jest, aby właśnie takie wydarzenia były organizowane, bo osoby niepełnosprawne tego potrzebują, czyli pokazania, że żyją wśród nas, a przede wszystkim naszej akceptacji i wsparcia. Takie wydarzenia pomagają nam wszystkim się otworzyć na inność, na różnorodność. Warto też wspomnieć o tym, że osoby z niepełnosprawnością, czyli podopieczny różnych Domów Środowiskowych, Ośrodków, pracują cały rok, bardzo ciężko, żeby pokazać swoje talenty i bardzo mocno są zaangażowani, ale też i mocno to przeżywają, dlatego zachęcamy mieszkańców miasta, by być z nimi i ich wesprzeć – mówi Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Razem, które jest organizatorem wydarzenia.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Radomia. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, wspieramy aktywność osób niepełnosprawnych:

Radomskie Dni Godności to nasz coroczne święto w trakcie którego wraz z osobami z niepełnosprawnościami dbamy o integrację. Dajemy przykład, że wszyscy jesteśmy razem, że możemy razem świętować, bawić się.

Inicjatywę wspiera również samorząd województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, uważa, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne:

Cieszę się bardzo, że kolejny raz dokładamy swoją cegiełkę, także finansową do organizacji tego wydarzenia. Na pewno atrakcji nie zabraknie i z tego co mi wiadomo od organizatora, odwiedzą Radom mieszkańcy innych województw, ze świętokrzyskiego, czy łódzkiego.

Radomskie Dni Godności odbędą się 29 maja na radomskim Rynku. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Playboys i Mezo.

