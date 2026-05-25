Radomscy policjanci najlepsi na Mazowszu. Pojadą reprezentować garnizon w finale krajowym

W Radomiu odbyły się eliminacje do konkursu ogólnopolskiego „Policjant Ruchu Drogowego”. W rywalizacji wzięło udział 29 funkcjonariuszy reprezentujących komendy z całego Mazowsza. Najlepsi okazali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy zdominowali klasyfikację końcową.

Do pokonania było szereg konkurencji, które sprawdziły ich umiejętności i wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, kodeksu karnego, wykroczeń oraz innych przepisów, których znajomość jest niezbędna w codziennej służbie. Policjanci startowali też w konkurencjach sprawnościowych, tj. jazda sprawnościowa motocyklem po torze przeszkód i jazda sprawnościowa samochodem. Po zakończeniu wszystkich konkurencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się uroczyste zakończenie kwalifikacji. W klasyfikacji generalnej eliminacji wojewódzkich Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” zwyciężył sierż. Przemysław Urbanek z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, podobnie jak w ubiegłym roku. Natomiast drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął sierż. Rafał Tchórzewski z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa radomskiej komendy.

Uroczyste podsumowanie eliminacji odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Gratulacje zwycięzcom m.in. złożyli Komendant Wojewódzkiej Policji nadinspektor Waldemar Wołowiec oraz jego zastępca inspektor Jerzy Sztuc.

