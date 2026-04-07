Jedna osoba zginęła, doszło do 6 wypadków. Radomska policja podsumowała święta na drogach

Z policyjnych statystyk wynika, że od piątku do niedzieli na drogach w Radomiu i regionie doszło do 6 wypadków i 29 kolizji. Najtragiczniejsze w skutkach zdarzenie miało miejsce w piątek w Wierzbicy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 33-latek kierujący pojazdem Renault w trakcie wymijania się z innym pojazdem, zderzył się z jadącym w tym samym kierunku kierującym rowerem. 59-latek w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają wszystkie okoliczności tego wypadku. Do poważnego zdarzenia doszło m.in. w Augustowie, gdzie jak wynika ze wstępnych ustaleń 19-latek kierujący Peugeotem wjeżdżając na skrzyżowanie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem ciężarowym Volvo z naczepą, którym kierował 35-latek. Kierowca i pasażer osobówki zostali przewiezieni do szpitala - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

W ciągu weekendu policja zatrzymała kilku nietrzeźwych kierowców.

