Jérémy Blasco zawieszony na jeden mecz. Komisja Ligi podjęła decyzję

Komisja Ligi przeanalizowała wydarzenia z meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Radomiak mierzył się z Lechią Gdańsk. W trakcie tego spotkania Jérémy Blasco został ukarany czerwoną kartką. Po zapoznaniu się ze sprawą, organ dyscyplinarny zdecydował o nałożeniu na zawodnika kary jednego meczu dyskwalifikacji.

Absencja w meczu z Cracovią

Kara oznacza konkretne osłabienie dla zespołu z Radomia w najbliższej serii gier. Zgodnie z oficjalnym komunikatem klubu: Jérémy Blasco nie będzie dostępny dla sztabu szkoleniowego na nadchodzące spotkanie. Piłkarz będzie mógł wrócić do gry w kolejnych meczach po odbyciu jedno meczowej pauzy.

Spotkanie w Krakowie odbędzie się w poniedziałek, 11 maja 2026 roku o godzinie 19:00

Radomiak w tabeli Ekstraklasy

Obecnie sytuacja Radomiaka w tabeli jest stabilna, ponieważ po ostatnim zwycięstwie zespół zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 43 punktów. Do zakończenia sezonu 2025/2026 pozostały już tylko trzy kolejki, w których radomianie zmierzą się kolejno z Cracovią na wyjeździe, Lechem Poznań przed własną publicznością oraz Górnikiem Zabrze w meczu wyjazdowym. Filar defensywy, Jérémy Blasco, wróci do kadry meczowej zaraz po pauzie w Krakowie, czyli na domowe starcie z „Kolejorzem”, które zaplanowano na 16 maja. Ostatni akcent sezonu przypadnie na 23 maja w Zabrzu, gdzie wszystkie mecze kończące rozgrywki zostaną rozegrane równolegle o godzinie 17:30.