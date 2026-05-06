Znów płoną lasy w Chlewiskach. Na miejscu pracuje 100 strażaków!

Zdarzenie, które ma miejsce w miejscowości Chlewiska, dotyczy pożarów w lesie prywatnym. Obecnie na miejscu działa 23 zastępy straży pożarnej. Są to jednostki Państwowej Straży Pożarnej i z ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach udział bierze przeszło 100 strażaków. Pożarem objęte jest około 8 hektarów poszycia w lesie. Na ten moment pożar jest opanowany, ale dogaszanie na pewno będzie trwało do późnych godzin wieczornych, a być może nawet przez całą noc - mówi kapitan Robert Rycerski Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.