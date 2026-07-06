Jest akt oskarżenia wobec księdza z gminy Tarczyn, kótry miał rok temu zabić bezdomnego

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-06 14:38

Grozi mu nawet dożywocie Jest akt oskarżenia wobec Mirosława M. byłego proboszcza z gminy Tarczyn, który w lipcu zeszłego roku miał zdaniem śledczych zabić 68 letniego Anatola C. Przypomnijmy. Ksiądz miał uderzyć mężczyznę siekierą oblać benzyną i podpalić.

Rzeźba Temidy z wagą na tle napisu sądu. O procesie księdza oskarżonego o morderstwo przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Wojciech Wójcikowski

Były proboszcz parafii w Przypkach został oskarżony o dwa czyny. Pierwszy dotyczy zabójstwa Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem. Ksiądz najpierw zaatakował mężczyznę siekierą, a następnie podpalił go. - Drugi zarzut związany jest z usiłowaniem zabójstwa tego samego mężczyzny, do którego miało dojść niespełna trzy tygodnie przed ostatecznym pozbawieniem go życia – powiedział prokurator. Za pierwszy czyn grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, a za drugi – od ośmiu lat pozbawienia wolności do dożywocia. W tle zbrodni była umowa darowizny nieruchomości, którą Anatol C. przekazał wcześniej księdzu. W zamian duchowny miał pomóc bezdomnemu w znalezieniu mieszkania. Według śledczych to właśnie bezskuteczność tych starań doprowadziła do eskalacji konfliktu. Biegli psychiatrzy uznali Mirosława M. za osobę w pełni poczytalną. 

– Nie stwierdzono żadnych objawów choroby psychicznej czy też jakichś zaburzeń neurologicznych w tym zakresie- mówi Andrzej Stojak z prokuratury okręgowej w Radomiu. 

Sprawą będzie się zajmował Sąd Okręgowy w Radomiu. 

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