Tylko do jutra można głosować w Budżecie Obywatelskim Radomia

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-06 10:34

Tylko do jutra można głosować na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Radomia. W tym roku Radomianie mogą wybierać spośród 158 projektów.

urząd miejski
Autor: Wojciech Wójcikowski

W tym roku Radomianie do rozdysponowania mają prawie 11 milionów złotych. Projekty zostały podzielone na 3 kategorie finansowych 

Głosowanie elektroniczne będzie prowadzone za pośrednictwem strony internetowej glosowanie.konsultacje.radom.pl. Osoby preferujące tradycyjną formę głosowania mogą skorzystać z kart papierowych dostępnych w stałych punktach do głosowania w Urzędzie Miejskim na Kilińskiego, w Centrum Organizacji Pozarządowych na radomskim rynku i Centrum Informacji Turystycznej na radomskim dworcu - mówi Katarzyna Kalinowska wiceprezydent Radomia.  

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Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz – elektronicznie lub na karcie papierowej. Głosowanie polega na przyznaniu wybranym projektom od 1 do 3 punktów. Mieszkańcy sami decydują, ilu projektom chcą przyznać punkty.

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