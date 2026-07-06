Maurides odchodzi z Radomiaka Radom! Brazylijski napastnik zagra w Dinamie Batumi

To koniec sagi transferowej z udziałem czołowego zawodnika ekipy z Radomia. Maurides, który w ostatnich miesiącach stanowił o sile ofensywnej zespołu, oficjalnie opuszcza PKO Ekstraklasę. Brazylijski napastnik zdecydował się przyjąć ofertę z ligi gruzińskiej i podpisał kontrakt z Dinamem Batumi, dołączając do nowego klubu na zasadzie transferu definitywnego.

Bilans Mauridesa w Radomiaku Radom

Brazylijczyk pozostawia po sobie wyraźny ślad w zespole „Zielonych”. 32-letni napastnik w minionym sezonie był kluczową postacią formacji atakującej i zdobył osiem bramek, co dało mu status najskuteczniejszego strzelca Radomiaka w rozgrywkach ligowych. Łącznie w zielono-białych barwach piłkarz rozegrał 85 oficjalnych spotkań.

Co dalej z atakiem Radomiaka?

Odejście najlepszego strzelca zmusza pion sportowy Radomiaka do natychmiastowego działania. Po sfinalizowaniu formalności związanych ze sprzedażą Brazylijczyka, klub z Radomia oficjalnie rozpoczął poszukiwania nowego środkowego napastnika, który będzie w stanie zastąpić 32-latka i zagwarantować odpowiednią liczbę bramek w nadchodzących meczach Ekstraklasy.

Kiedy Radomiak wraca do gry? Pierwszy mecz sezonu

Kibice z Radomia nie będą musieli długo czekać, aby zobaczyć swój zespół w przemeblowanym składzie. Radomiak Radom wraca do gry na inaugurację nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy już w piątek, 24 lipca 2026 roku. Zieloni rozegrają pierwsze spotkanie przed własną publicznością na stadionie w Radomiu, a ich rywalem będzie beniaminek rozgrywek – Wieczysta Kraków. Początek tego pojedynku zaplanowano na godzinę 18:00.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Wkopanie kapsuły czasu z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca