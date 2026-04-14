Już wkrótce na terenach zielonych w Radomiu pojawi się 20 hoteli dla owadów

Zakład Usług Komunalnych postawi 20 specjalnych budek dla owadów. Hotele pojawią się w parkach i na terenach zielonych.

W mieście bioróżnorodność to jest coś, co niestety można powiedzieć, że jest rzadkością. Stąd też postanowiliśmy o te bioróżnorodność zadbać, wspomóc ją, jak tylko możemy ze swojego punktu widzenia. Stąd też postanowiliśmy takie hotele dla owadów postawić. Będą one w takich miejscach, gdzie te owady są najczęściej, czyli na przykład łąki kwietne, parki miejskie tak, żeby te owady miały możliwość zagnieżdżenia się w w tych miejscach i tam właśnie, żeby mogły przebywać. Dzięki temu, że będą tam owady, ptaki, które również są w tym miejscu też będą miały pożywienie. Mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

We wnętrzu hoteli znajdą się cegły dziurawki, kawałki słomy, kawałki siana, szyszki. Wszystko co znajduje się w budkach jest przeznaczone dla jest specjalnie dla konkretnych owadów - pszczół dzikich,murarek, biedronek. Każdy z poziomów, jest dla innego owada.

Koszt hoteli dla owadów to niemal 6 tysięcy złotych. Budki pojawia się w mieście do końca przyszłego tygodnia.