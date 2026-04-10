Już za chwilę Radom zamieni się w prawdziwą dżunglę. Przed nami Festiwal Roślin

To będzie nie lada gratka dla miłośników naturalnego wystroju wnętrz. Przed nami kolejna edycja Festiwalu Roślin w Radomiu.. Na miejscu będzie można zobaczyć wiele kolekcjonerskich kwiatów oraz skorzystać z pomocy doradcy dotyczący ich pielęgnacji.

Każdy z uczestników naszego wydarzenia, będzie mógł podejść do doradcy i porozmawiać o pielęgnacji swoich roślin. Takim doradcą będą również ja. Jesteśmy po to, żeby odpowiedzieć na każde pytania i rozwiać każdą wątpliwość. Uważam, że każda roślina jest warta posiadania, jeśli mamy na nią warunki i troszkę czasu. Można je traktować jako dekorację, czy nawet jako dodatek do zdrowia, bo są rośliny, które oczyszczają powietrze, to między innymi paprocie, bluszcze, czy skrzydłokwiaty. Dodatkowo festiwal to unikatowa możliwość, by zobaczyć rośliny kolekcjonerskie – mówi Wiktoria Moch doradca roślinny festiwalu.

Festiwal Roślin odbędzie się w weekend 18 i 19 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ulicy Narutowicza. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

