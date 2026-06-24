Karambol na trasie S7. Droga jest zablokowana

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w środę, 24 czerwca, tuż przed godziną 16:00 . Na 426 kilometrze trasy S7, na odcinku między Grójcem a Białobrzegami, zderzyło się ze sobą pięć samochodów. Z dotychczasowych informacji wynika, że w wyniku karambolu jedna osoba została ranna i wymagała pomocy medycznej. Na miejscu pracują służby, którzy zabezpieczają teren i ustalają dokładne przyczyny wypadku.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Utrudnienie mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Policja zorganizowała objazdy.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Ratownicy WOPR Radom świętowali dzień Ratownika Wodnego