Karambol na trasie S7. Droga jest zablokowana

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-06-24 17:34

Jak informuje policja na trasie Grójec - Białobrzegi w miejscowości Maciejówka doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pięciu samochodów. Jedna osoba jest ranna. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Wypadek Szydłowiec
Autor: Pixabay.com Wypadek Szydłowiec

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w środę, 24 czerwca, tuż przed godziną 16:00 . Na 426 kilometrze trasy S7, na odcinku między Grójcem a Białobrzegami, zderzyło się ze sobą pięć samochodów. Z dotychczasowych informacji wynika, że w wyniku karambolu jedna osoba została ranna i wymagała pomocy medycznej. Na miejscu pracują służby, którzy zabezpieczają teren i ustalają dokładne przyczyny wypadku.

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Utrudnienie mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Policja zorganizowała objazdy.

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