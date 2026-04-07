Karta miejska w telefonie? MZDiK ogłosił przetarg na stworzenie aplikacji

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie musiał przygotować system informatyczny, którego głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom Radomia łatwego zakupu biletów komunikacji miejskiej, płatności za postój w strefie płatnego parkowania, a także dostępu do bieżących informacji o rozkładzie jazdy autobusów. To jednak nie wszystko, co znajdziemy w aplikacji.

Aplikacja pozwoli także na powiadamianie użytkowników o zmianach i utrudnieniach w kursach komunikacji miejskiej oraz informowanie o lokalizacji autobusów na bieżąco. W aplikacji znajdzie się także funkcja planera podróży, który po wpisaniu miejsca docelowego podróży wskaże użytkownikowi najdogodniejszą trasę komunikacją miejską oraz najbliższy przystanek. Ponadto aplikacja zaoferuje przekierowanie do systemu PKP, umożliwiając dostęp do informacji o rozkładzie jazdy oraz zakup biletów kolejowych.- Mówi Łukasz Kościelniak rzecznik MZDiK w Radomiu.

Aplikacja będzie miała udogodnienia dla osób niepełnosprawnych lub niedowidzących, będzie dostępna na systemy Android, iOs i w wersji webowej, w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Dla użytkowników dostępne będą różne metody płatności, w tym przelewy bankowe, karty płatnicze, pay-by-link oraz e portmonetki. W przyszłości aplikacja może zostać rozszerzona o dodatkowe usługi, związane np. z radomskim basenem, lodowiskiem czy widowiskami sportowymi.

4

Wyłoniona w przetargu firma dostarczy także niezbędną infrastrukturę techniczną oraz informatyczną, a także przeprowadzi szkolenia dla pracowników MZDiK i działania promocyjne związane z uruchomieniem nowej aplikacji.

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach projektu "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - Etap I", który otrzymał dofinansowanie z Programu "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej". Od momentu podpisania umowy, na realizację "Karty miejskiej w telefonie" wykonawca będzie miał maksymalnie 24 miesiące. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 5 maja br.