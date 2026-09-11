Katastrofa kolejowa pod Przysuchą. Policja zakończyła oględziny miejsca zdarzenia

Czynności procesowe na miejscu katastrofy zostały zakończone. Funkcjonariusze zabezpieczyli rzeczy osobiste i bagaże znajdujące się w wagonach. Wszystkie zostały przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.Od dzisiaj właściciele mogą zgłaszać się po swoje rzeczy i je odbierać. Na miejscu nadal pracują policjanci. Zabezpieczają teren i pilnują, aby nie dostawały się tam osoby postronne. Wciąż obowiązuje również zakaz wykonywania lotów dronami nad miejscem zdarzenia do czasu zakończenia wszystkich czynności.

Policja przesłuchuje osoby, które brały udział w zdarzeniu i mogą mieć informacje istotne dla prowadzonego postępowania. 10 osób zostało przetransportowanych do szpitali.

Wszystkie osoby, które brały udział w tym zdarzeniu, były przetransportowane oczywiście poza tymi dziesięcioma, które przewiezione były do szpitali, do Skrzynna. Dla nas kluczowa była załoga tego pociągu. Trzy osoby były przesłuchane jeszcze w dniu katastrofy, kolejne osoby będą przesłuchiwane na dniach. Te czynności cały czas bardzo intensywnie są prowadzone. Teraz zbieramy cały materiał, aby poddać go analizie, ocenić i ustalić przede wszystkim, jak doszło do tego zdarzenia -mówi podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Czynności procesowych nie można obecnie przeprowadzić z udziałem kierowcy ciężarówki i maszynisty pociągu. 52-letni kierowca ciężarówki oraz 41-letni maszynista nadal przebywają w szpitalu w stanie ciężkim.

Funkcjonariusze pozostają również w rejonie drogi krajowej nr 12, która przebiega wzdłuż torów. Kierowcy zwalniają i zatrzymują się w pobliżu miejsca katastrofy, co może powodować utrudnienia w ruchu.

Policjanci dbają o płynność przejazdu oraz bezpieczeństwo na skrzyżowaniach w okolicy.

Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

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