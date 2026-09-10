Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych. Nowe informacje o stanie poszkodowanych

Do wypadku doszło w środę, 9 września, na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Pociąg InterCity relacji Lublin–Szczecin zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku uderzenia wykoleiły się elementy składu.

W pociągu podróżowało ponad 100 osób. W wypadku poszkodowanych zostało 20 osób, a osiem wymagało przewiezienia do szpitali. Cztery osoby od początku określano jako ciężko ranne. Jedna z pasażerek zmarła wskutek odniesionych obrażeń.

Do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego trafiły dwie osoby poszkodowane w katastrofie. Jedną z nich była 49-letnia kobieta.

Doznała ona urazu kończyny dolnej. Jej stan jest średni, ale obrażenia nie zagrażają jej życiu. Pacjentka przeszła operację i obecnie przebywa na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym. W najbliższym czasie pozostanie w naszym szpitalu.Druga osoba została przewieziona do szpitala w trakcie reanimacji. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało się jej uratować, informuje Wiktoria Kościelniak, rzeczniczka prasowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Dwóch rannych przebywa także w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Jedna z tych osób, będzie mogła być wypisana po wykonaniu wszystkich kontrolnych badań i upewnieniu się, że naprawdę nic jej nie dolega. Drugi pacjent będzie wymagał nieco dłuższej terapii, poinformował Paweł Cholewiński dyrektor ds. leczniczych.

Kolejne ofiary wypadku trafiły do szpitali w Kielcach oraz Opocznie. Wśród najciężej poszkodowanych są maszynista pociągu oraz kierowca samochodu ciężarowego. Obaj trafili do szpitali z poważnymi obrażeniami. Ze względu na ich stan zdrowia nie zostali jeszcze przesłuchani przez śledczych.

Równolegle z opieką nad poszkodowanymi trwają prace techniczne na miejscu wypadku.

Służbom udało się już usunąć z torowiska pierwszy wagon wykolejonego składu. Następnie rozpoczęto znacznie trudniejszą operację ustawiania na torach pozostałych wagonów oraz lokomotywy.

To nie oznacza jednak szybkiego powrotu normalnego ruchu. Uszkodzeniu uległy również elementy infrastruktury kolejowej, w tym torowisko i sieć trakcyjna. Według obecnych informacji przywrócenie przejezdności linii może nastąpić najwcześniej pod koniec tygodnia, a utrudnienia mogą potrwać do weekendu.

Po zakończeniu zasadniczych czynności śledczych ciężar działań przeniósł się na usuwanie skutków katastrofy. Konieczne jest zabezpieczenie i usunięcie uszkodzonego taboru, a następnie sprawdzenie oraz naprawa infrastruktury.

Do czasu zakończenia tych prac ruch kolejowy na tym odcinku pozostaje wstrzymany.

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Śledczy zabezpieczyli między innymi rejestrator z kabiny maszynisty, który ma pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia.

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