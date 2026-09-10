Wypadek w miejscowości Skarszew. Droga jest zablokowana

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj około godz. 13. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca osobówki jadąc w kierunku Radomia z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w dwa pojazdy ciężarowe. 44-letni kierowca osobówki został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i ustalają dokładne przyczyny wypadku.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Droga nr 9 na tym odcinku jest zablokowana. Policjanci kierują ruch objazdami.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Radomskie murale