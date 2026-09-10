Wypadek w miejscowości Skarszew. Droga jest zablokowana

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-09-10 14:32

Jak informuje policja w Skaryszewie na drodze krajowej nr 9 doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych i osobówki. Droga jest zablokowana.

wypadek Skarszewie
Autor: Policja Radom/ Facebook

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj około godz. 13. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca osobówki jadąc w kierunku Radomia z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w dwa pojazdy ciężarowe.  44-letni kierowca osobówki został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i ustalają dokładne przyczyny wypadku. 

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Droga nr 9 na tym odcinku jest zablokowana. Policjanci kierują ruch objazdami.

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