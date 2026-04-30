Kierowcy autobusów będą rywalizować na torze!

Kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. Przed nami I Mistrzostwa Kierowców Komunikacji Miejskiej w Radomiu o Puchar Prezydenta Miasta. W zawodach weźmie udział 30-stu kierowców.

15 z MPK Radom i 15 ze spółki Michalczewski. Zmierzą się oni w pięciu widowiskowych konkurencjach, które sprawdzą ich umiejętności w wymagających warunkach. To będzie coś więcej niż tylko jazda autobusem - to pokaz najwyższego kunsztu zawodowego. Oprócz rywalizacji sportowej celem imprezy jest podnoszenie umiejętności kierowców - powiedziała Aleksandra Michalczewska, prezes ITS Michalczewski, współorganizator wydarzenia.

Mistrzostwa będą połączone z piknikiem rodzinnym. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 9 maja na torze w Jastrzębiu. Start o 9. Wstęp wolny. Patronem medialnym imprezy jest Radio ESKA Radom.