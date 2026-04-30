Majówka w lesie. Nadleśnictwo Radom zachęca do nocowania pod chmurką

Akcja „Zanocuj w lesie” umożliwia spędzenie nocy w naturalnym otoczeniu w namiocie, hamaku czy pod gołym niebem. W regionie radomskim wyznaczono specjalne strefy, gdzie można biwakować, a w niektórych miejscach także rozpalić ognisko.

Jeżeli ktoś chce zanocować w lesie na stronie nadleśnictwa w zakładce „Zanocuj w lesie” jest możliwość zgłoszenia biwakowania. Wystarczy go wypełnić i wysłać i to wystarczy. Natomiast staramy się każdemu tłumaczyć, że każde nocowanie w lesie warto zgłosić, bo zwiększamy tym swoje bezpieczeństwo. Wybierając się na nocowanie do lasu należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede są miejsca, w których nie można rozbijać namiotów - to uprawy leśne, czyli młode pokolenie lasu. Nie rozbijajmy swojego obozowiska przy potokach wody, przy źródliskach, bo są to tereny bagniste. Tam też bardzo często schodzą się zwierzęta - mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.

Szczegółowa lista terenów wyznaczonych w regionie radomskim do nocowania w lesie dostępna jest na stronie Nadleśnictwa Radom.

