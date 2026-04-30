Prace może tu znaleźć nawet 160 osób. W Radomiu otwarto serwisownię Kolei Mazowieckich

Wojciech Wójcikowski
2026-04-30 14:51

Nawet 160 osób może znaleźć prace w nowej serwisowni Kolei Mazowieckich w Radomiu. Dziś została oficjalnie otwarta. W hali mają się odbywać przeglądy składów pociągów

serwisownia Kolei Mazowieckich
Serwisownia to kolejna baza baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. Podobne funkcjonują już w Tłuszczu i Sochaczewie. 

– Nowe zaplecze techniczne Kolei Mazowieckich zdecydowanie poprawi efektywność utrzymania pojazdów szynowych. Bieżące przeglądy i naprawy będą wykonywane na miejscu, bez konieczności przejazdu do innych naszych sekcji. Nowa baza nie tylko usprawni codzienną organizację pracy, ale również przełoży się na realne oszczędności czasu i kosztów, a dostawa jeszcze w tym roku nowoczesnych, elektrycznych, przyjaznych środowisku szynobusów poprawi jakość podróżowania w subregionie radomskim – podkreśla Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Budowa serwisowni Kolei Mazowieckich kosztowała 75 milionów złotych. 

