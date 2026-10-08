Kierownik ciężarówki nie został jescze przesłuchany. Trwa śledztwo w sprawie wypadku w Sokolnikach Suchych

Przypomnijmy. Do wypadku doszło 9 września, na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Pociąg InterCity relacji Lublin–Szczecin zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku uderzenia wykoleiły się elementy składu. W pociągu podróżowało ponad 100 osób. W wypadku poszkodowanych zostało 20 osób, a osiem wymagało przewiezienia do szpitala. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarła jedna osoba.

Śledztwo w sprawie trwa

Przesłuchiwani są świadkowie, są to osoby, które podróżowały pociągiem, który uczestniczył w zdarzeniu. Prokurator zdecydował o powołaniu biegłego, który wypowie się na temat ruchu pojazdu na podstawie zabezpieczonego tachografu. Mamy także informacje ze szpitala, że na chwilę obecną nie istnieje możliwość wykonania czynności procesowych z udziałem kierowcy ciężarówki. Czekamy na decyzję lekarzy w tym zakresie, a wtedy prokurator zdecyduje, czy i kiedy osoba ta może usłyszeć zarzuty - mówi Aneta Góźdz rzecznik radomskiej prokuratury.

Jak ustalono sygnalizacja na przejeździe kolejowym była sprawna.