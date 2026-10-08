Kierownik ciężarówki nie został jescze przesłuchany. Trwa śledztwo w sprawie wypadku w Sokolnikach Suchych

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-08 15:19

Trwają przesłuchania świadków, zostali powołani biegli Trwa śledztwo w sprawie wypadku w ​Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Miesiąc temu w wypadku pociągu z ciężarówką zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Stan zdrowia kierowcy ciężarówki nie pozwala na jego przesłuchanie.

Radiowóz policyjny za taśmą odgradzającą miejsce wypadku pociągu z ciężarówką. O śledztwie przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Sandra Białek- Pawłowska

Przypomnijmy. Do wypadku doszło  9 września, na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Pociąg InterCity relacji Lublin–Szczecin zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku uderzenia wykoleiły się elementy składu. W pociągu podróżowało ponad 100 osób. W wypadku poszkodowanych zostało 20 osób, a osiem wymagało przewiezienia do szpitala. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarła jedna osoba. 

Śledztwo w sprawie trwa 

Przesłuchiwani są świadkowie, są to osoby, które podróżowały pociągiem, który uczestniczył w zdarzeniu. Prokurator zdecydował o powołaniu biegłego, który wypowie się na temat ruchu pojazdu na podstawie zabezpieczonego tachografu. Mamy także informacje ze szpitala, że na chwilę obecną nie istnieje możliwość wykonania czynności procesowych z udziałem kierowcy ciężarówki. Czekamy na decyzję lekarzy w tym zakresie, a wtedy prokurator zdecyduje, czy i kiedy osoba ta może usłyszeć zarzuty - mówi Aneta Góźdz rzecznik radomskiej prokuratury. 

Jak ustalono sygnalizacja na przejeździe kolejowym była sprawna. 

ROLKI