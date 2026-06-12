Kolejne wzmocnienie w drużynie Moya Radomka Radom

Po dwóch sezonach spędzonych w barwach Sokoła & Hagric Mogilno, Agnieszka Cur-Słomka przenosi się do Radomia. Zawodniczka ta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ligowych parkietów dzięki swojej niezwykłej skuteczności w ofensywie. Nadchodzące rozgrywki będą dla Agnieszki Cur-Słomki czwartym sezonem na poziomie TAURON Ligi.

Swoje pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce stawiała w Karpatach Krosno. W kolejnych latach reprezentowała kluby z Mielca, Wieliczki, Białegostoku oraz Sosnowca.Największym atutem nowej zawodniczki Radomki są jej parametry fizyczne. Mierząca 192 centymetry wzrostu atakująca dysponuje zasięgiem, który stanowi ogromne wyzwanie dla bloku rywalek. Fakt, że jest zawodniczką leworęczną, dodatkowo utrudnia przeciwniczkom czytanie jej kierunków ataku.

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Mierząca 192 centymetry wzrostu zawodniczka dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi i dużym potencjałem sportowym. Wierzymy, że jej umiejętności, zaangażowanie oraz charakter będą ważnym wzmocnieniem naszego zespołu przed nadchodzącym sezonem - czytamy na stronie radomka.com

Przypomnijmy Agnieszka Cur - Słomka to kolejne wzmocnieni przed zbliżającym się sezonem. Kilka dni temu do drużyny Radomki dołączyła Aleksandra Dudek i Kinga Stronias.

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