Koncert orkiestr, pokaz pojazdów i tradycyjna grochówka. W Radomiu trwają obchody Święta Wojska Polskiego

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-15 14:40

Koncert dwóch orkiestr wojskowych, pokaz wojskowego sprzętu, grupy rekonstruktorów na koniach ​i tradycyjna grochówka. Tak wygląda Święto Wojska Polskiego w Radomian

Po Mszy Świętej i uroczystym apelu wojskowi i mieszkańcy udali się na plac przed urzędem miejskim. Tam mogli zobaczyć i usłyszeć koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej i orkiestry 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Potem na koniach zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne reprezentujący oddziały, które od końca XVIII wieku były formowane w Radomiu. Była też wystawa pojazdów wojskowych oraz wojskowa grochówka. 

- Jesteśmy tą częścią narodu, która służy. Mimo, że jest to nasze święto świętujemy je razem z mieszkańcami - mówi płk Michał Kras dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. 

CHRZEST ORP WICHER

Strefę militarną w centrum Radomia przygotowała 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz władze Radomia. 