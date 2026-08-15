Koncert orkiestr, pokaz pojazdów i tradycyjna grochówka. W Radomiu trwają obchody Święta Wojska Polskiego

Po Mszy Świętej i uroczystym apelu wojskowi i mieszkańcy udali się na plac przed urzędem miejskim. Tam mogli zobaczyć i usłyszeć koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej i orkiestry 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Potem na koniach zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne reprezentujący oddziały, które od końca XVIII wieku były formowane w Radomiu. Była też wystawa pojazdów wojskowych oraz wojskowa grochówka.

- Jesteśmy tą częścią narodu, która służy. Mimo, że jest to nasze święto świętujemy je razem z mieszkańcami - mówi płk Michał Kras dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

CHRZEST ORP WICHER

Strefę militarną w centrum Radomia przygotowała 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz władze Radomia.