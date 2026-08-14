Radomskie Orliki zaprezentjują się na warszawskiej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-14 8:50

Na co dzień są ozdobą radomskiego nieba, jutro będzie można je zobaczyć podczas defilady z okazji święta Wojska Polskiego. Cztery radomskie samoloty Orlik ćwiczą już przed sobotnim pokazem.

Orliki w Radomiu
Autor: Wojciech Wójcikowski

Podczas defilady w Warszawie na niebie zaprezentują się samoloty Polskich Sił Powietrznych. W tym po raz pierwszy samoloty F35. Nad stolicą będzie można zobaczyć stacjonujące w 42 Bazie Lotnictwa Skzolnego w Radomiu samoloty Orlik. 

- Sam lot dla tych ludzi nie jest niczym trudnym, dlatego, że oni są wyszkoleni w lataniu i w formacjach i w wychodzeniu na czas nad dany punkt. Chodzi jednak o poukładanie tego lotu pod kątem koordynacji, wysokości przelotu, włączenia się w defiladę i potem rozlotu. To jest kwestia zaplanowania i skoordynowania na szczeblu tutaj już wojskowym - mówi pułkownik pilot  Michał Kras, dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego 

CHRZEST ORP WICHER

Radomskie Orliki tworzą zespół akrobacyjny. Team jest obecnie w przebudowie. 

Jesteśmy na etapie przebudowy zespołu, wymiany pokoleń, szkoleniu nowych przedstawicieli zespołu-  może w troszeczkę zmodyfikowanym wydaniu. Musimy poczekać aż skończy nam się sezon szkolenia lotniczego podchorążych. To jest główny cel i zadanie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu i wtedy  będziemy się skupiać na przebudowie i wznowieniu szkolenia ewentualnie dla zespołu Orlik - wyjaśnia płk Michał Kras. 

Zespół akrobacyjny Orlik istnieje od 1998 roku. 

Zobacz galerię z radomskimi muralami: 

murale Radomia
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