Radomskie Orliki zaprezentjują się na warszawskiej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego

- Sam lot dla tych ludzi nie jest niczym trudnym, dlatego, że oni są wyszkoleni w lataniu i w formacjach i w wychodzeniu na czas nad dany punkt. Chodzi jednak o poukładanie tego lotu pod kątem koordynacji, wysokości przelotu, włączenia się w defiladę i potem rozlotu. To jest kwestia zaplanowania i skoordynowania na szczeblu tutaj już wojskowym - mówi pułkownik pilot Michał Kras, dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego