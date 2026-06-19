Koniec z uciążliwymi przesiadkami na Placu ks. Kotlarza w Radomiu

Projekt przewiduje gruntowną przebudowę układu drogowego wokół placu. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, natomiast w stronę ulicy Reja – zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ul. Mireckiego pozostanie w obecnej lokalizacji.Oprócz nowej nawierzchni wykonawca zadba o nowe ścieżki rowerowe, chodniki oraz specjalną wiatę rowerową, która zostanie zamontowana w pobliżu przystanku w kierunku ul. Limanowskiego. Całość uzupełni nowa zieleń oraz przebudowa niezbędnych sieci podziemnych: od kanalizacji po sieć gazową i teletechniczną.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej - ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja - zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ul. Mireckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo - w pobliżu przystanku w kierunku ul. Limanowskiego - zostanie zamontowana wiata rowerowa mówi Łukasz Kościelniak rzecznik MZDIK

Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej".

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