Konkurs na dyrektora teatru w Radomiu rozstrzygnięty. Został nim Jarosław Rabenda

Rozmowy z kandydatami odbyły się wczoraj (20 kwietnia). Każdy z nich miał szansę przedstawić swój plan na rozwój instytucji. Jarosław Rabenda jako jedyny, w głosowaniu, uzyskał wymaganych pięć głosów "za" członków komisji konkursowej.

Po przeprowadzonych rozmowach odbyła się dyskusja komisji. Jeden kandydat otrzymał pięć wymaganych głosów „ZA”, czyli jest to ta wymagana liczba głosów na 9-osobową komisję i tą osobą jest Jarosław Rabenda, który obecnie pełni obowiązki dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu – mówi Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Prezydent Radomia otrzyma teraz rekomendacje komisji. Jeśli ją przyjmie nowy dyrektor rozpocznie kadencje 1 września.

Przypomnijmy, Jarosław Rabenda to wieloletni aktor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

