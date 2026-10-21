Kontrola Straży Granicznej w powiecie grójeckim. Ujawniono nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Szczegóły kontroli w sortowani owoców

Czynności kontrolne przeprowadzone przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej objęły dokumentację dotyczącą 80 obywateli Kolumbii, Wenezueli, Brazylii oraz Ukrainy, którzy pracowali przy sortowaniu owoców. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Dagmara Bielec, prezes spółki nielegalnie powierzył pracę 11 cudzoziemcom, m.in. z Kolumbii, Brazylii i Wenezueli.

Funkcjonariusze z Radomskiej Placówki Straży Granicznej ustalili, że prezes spółki nielegalnie powierzył pracę 11 cudzoziemcom, między innymi z Kolumbii, Brazylii, Wenezueli. Naruszenia dotyczyły przede wszystkim zatrudniania osób bez wymaganych zezwoleń na pracę oraz cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Ujawniono również nieprawidłowości związane z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych przez pracodawcę. Dotyczyły one głównie nieprzekazania właściwemu organowi umów zawartych z cudzoziemcami przed rozpoczęciem przez nich pracy oraz niepowiadomienia starosty o podjęciu lub też nie pracy na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji. W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami wobec prezesa spółki zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom.

Sankcje dla przedsiębiorcy i decyzje wobec pracowników

W związku z wykrytymi wykroczeniami wobec prezesa spółki zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom. Obowiązujące przepisy przewidują za to przewinienie grzywnę w wysokości od 3 000 zł do 50 000 zł. Wobec ośmiu obywateli Kolumbii wydane zostały już decyzje zobowiązujące ich do powrotu do kraju.

Roczny bilans kontroli radomskiej Placówki Straży Granicznej

Wyniki kontroli wpisują się w dotychczasowe działania radomskich funkcjonariuszy. Od początku bieżącego roku w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców zakończono 42 kontrole, zweryfikowano dokumentację 750 pracujących obcokrajowców, w ponad 20 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów, ujawniono nielegalne powierzenie pracy 126 cudzoziemcom. W wyniku podjętych interwencji od początku roku nałożono mandaty karne na łączną kwotę 17 000 zł, natomiast grzywny wymierzone przedsiębiorcom przez sądy wyniosły łącznie 64 000 zł.

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