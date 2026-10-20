Ruszyła przebudowa ulic Chrobrego i Pileckiego. Powstać ma tam totem rowerowy

Samo skrzyżowanie ma być dostosowane do potrzeb komunikacji miejskiej. Zmienić się ma organizacja ruchu w tym miejscu. Powstać mają tam przejazdy do rowerów.

Zmiany obejmą organizację ruchu samochodowego z ulicy Pileckiego w kierunku ulicy Chrobrego. Na wprost będzie można jechać dwoma pasami ruchu zamiast jednego.Dodatkowo skorygowana zostanie geometria jezdni na skrzyżowaniu, aby dostosować ją do potrzeb komunikacji miejskiej. Na skrzyżowaniu zamontowany zostanie totem rowerowy. To urządzenie służące głównie do pomiarów ruchu rowerowego. Możliwe będzie tutaj prezentowanie temperatury, daty i czasu, a także liczby przejazdów rowerowych w skali dnia i w skali roku z podziałem na kierunki. Pomiary ruchu rowerowego będą udostępniane na specjalnej stronie internetowej. Zgodnie z harmonogramem prace w tej lokalizacji mają zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

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