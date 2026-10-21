Jesień na drogach. Mazowiecka Policja apeluje do kierowców i pieszych o ostrożność

Jesień to pora roku, w której warunki na drogach mogą zmienić się w chwilę. Wcześniej zapada zmrok, może pojawić się mgła, a mokra nawierzchnia może wydłużyć drogę hamowania.

Kierowcy powinni dostawać styl jazdy do panujących warunków na drodze. Przede wszystkim zmniejszyć prędkość, zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz unikać gwałtownych manewrów. Należy zadbać także o stan techniczny pojazdu. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych. Piesi natomiast powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, żeby zatrzymać pojazd na czas – mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjanci przypominają także pieszym o obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym.

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