Jesień na drogach. Mazowiecka Policja apeluje do kierowców i pieszych o ostrożność

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-10-21 7:51

Zmieniająca się aura, coraz krótsze dni i mokra nawierzchnia sprawiają, że jesień to trudny okres na drogach. Mazowiecka Policja przypomina zasady bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę zarówno do kierowców, jak i pieszych.

Rozpoczął się zdradliwy i niebezpieczny okres. Policja przypomina i apeluje
Autor: pvproductions/ Pexels.com

Jesień to pora roku, w której warunki na drogach mogą zmienić się w chwilę. Wcześniej zapada zmrok, może pojawić się mgła, a mokra nawierzchnia może wydłużyć drogę hamowania.

Kierowcy powinni dostawać styl jazdy do panujących warunków na drodze. Przede wszystkim zmniejszyć prędkość, zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz unikać gwałtownych manewrów. Należy zadbać także o stan techniczny pojazdu. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych. Piesi natomiast powinni unikać nagłego wchodzenia na drogę. Nawet szybka reakcja kierowcy może nie wystarczyć, żeby zatrzymać pojazd na czas – mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjanci przypominają także pieszym o obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym.

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