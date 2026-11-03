Kot z cmentarza uratowany! Teraz przejdzie badania i zostanie przekazany do adopcji.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-11-03 13:53

Akcja trwała trzy dni - kot z radomskiego cmentarza uratowany. Służby rano wtorek odłowili żywe zwierzę, które wpadło do pod nagrobną płytę. Zwierzę jest w lecznicy weterynaryjnej.

cmentarz firlej
Autor: WW

Miauczenie kota usłyszeli odwiedzający nekropolie w niedzielę.W działania zaangażowani byli strażnicy miejscy, pracownicy cmentarza i społecznicy. Wiadomo, że teraz kot jest już w dobrych rękach i powoli dochodzi do siebie.

Jak kot znalazł się w nagrobku? Okazało się, że pod koniec października był on remontowany

Nagrobek był uszkodzony. 23 października rodzina zleciła naprawę tego nagrobka i prawdopodobnie przed naprawą tego nagrobka ten kotek sobie tam jakoś wszedł. Nagrobek został uszkodzony został w trakcie burzy mówi  Sebastian Stępień, dyrektor cmentarze komunalnego w Radomiu. 

Po badaniach kot będzie mógł trafić do adopcji. 

 

ROLKI