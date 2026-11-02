Przez cały listopad lekarze onkolodzy namawiają mężczyzn do badań profilaktycznych

W październiku znakiem rozpoznawczym kampanii dotyczącej profilaktyki raka piersi i macicy u kobiet od lat jest różowa wstążka. Natomiast symbole profilaktyki nowotworów u mężczyzn są wąsy. To właśnie wąsopad ma przypominać mężczyznom o tym jak ważne są badania profilaktyczne w kierunku raka jąder i prostaty. Ze statystyk wynika, że nowotwór jąder jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród mężczyzn w drugiej-trzeciej dekadzie życia. Jest to nowotwór „cichy” i niemy klinicznie, czyli nie dający jednoznacznych objawów chorobowych. Dlatego tak ważne jest samobadanie również przez mężczyzn.

- Podobnie jak kobiety wykonują samobadania piersi, tak mężczyźni powinni wykonywać regularne badania jąder. To żaden wstyd. Jeżeli wykryjemy jakieś zmiany to powinniśmy się zgłosić do lekarza. Jednak to badanie USG daję stuprocentową pewność, że jest to rak jajnika - mówi Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii.

W ramach działań w różnych placówkach w Radomiu i regionie można wykonać darmowe badania PSA.