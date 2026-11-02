Już po raz 6. w Radomiu będą prowadzone darmowe badania profilaktyczne dla dzieci

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-11-02 12:03

„Nie nowotworom u dzieci” – pod takim hasłem już po raz 6 odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne dla najmłodszych mieszkańców Radomia. W dniach 9 i 10 listopada na radomskim rynku stanie specjalny ambulans. Przebadanych zostanie 140 dzieci.

USG brzucha u dziecka
Autor: Getty Images Jakie badania profilaktyczne warto wykonać dziecku?

Bezpłatne badania profilaktyczne USG będą wykonywane 9 i 10 listopada 2026 roku. Akcji będzie towarzyszył Rodzinny Piknik Zdrowia w Kamienicy Deskurów. Będzie to okazja do zdobycia wiedzy o zdrowiu, a także wspólnego spędzenia czasu w gronie najbliższych. Zapisy na bezpłatne badania dzieci odbędą się 4 i 5 listopada 2026 roku, w godzinach 10:00–15:00, pod numerem telefonu 730 171 636.

Dotychczas, we współpracy z Fundacją Dom Ronalda McDonalda Polska, w Radomiu przebadano 716 dzieci. Podczas tegorocznej edycji zaplanowano badania kolejnych 140 najmłodszych mieszkańców - mówi wiceprezydent Marta Michalska Wilk.

Akcji będzie towarzyszył Rodzinny Piknik Zdrowia w Kamienicy Deskurów.

 

ROLKI