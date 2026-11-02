Już po raz 6. w Radomiu będą prowadzone darmowe badania profilaktyczne dla dzieci

Bezpłatne badania profilaktyczne USG będą wykonywane 9 i 10 listopada 2026 roku. Akcji będzie towarzyszył Rodzinny Piknik Zdrowia w Kamienicy Deskurów. Będzie to okazja do zdobycia wiedzy o zdrowiu, a także wspólnego spędzenia czasu w gronie najbliższych. Zapisy na bezpłatne badania dzieci odbędą się 4 i 5 listopada 2026 roku, w godzinach 10:00–15:00, pod numerem telefonu 730 171 636.

Dotychczas, we współpracy z Fundacją Dom Ronalda McDonalda Polska, w Radomiu przebadano 716 dzieci. Podczas tegorocznej edycji zaplanowano badania kolejnych 140 najmłodszych mieszkańców - mówi wiceprezydent Marta Michalska Wilk.

Akcji będzie towarzyszył Rodzinny Piknik Zdrowia w Kamienicy Deskurów.