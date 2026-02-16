Krzywe Drzewo z Szydłowca z szansą na tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2026

Krzywe Drzewo to nie tylko przyrodnicza osobliwość, ale przede wszystkim żywa historia Szydłowca. Wiąz szypułkowy rośnie na malowniczej wyspie zamkowej obok renesansowego Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Drzewo stało się symbolem lokalnej wspólnoty – przez dziesięciolecia służył jako naturalna ławka dla zakochanych, miejsce zabaw dzieci i inspiracja dla artystów.

Sukces drzewa zbiega się z rosnącą popularnością miasta. Szydłowiec został niedawno wyróżniony tytułem „Cud Polski 2025” według National Geographic. To pokazuje, że południowa część województwa mazowieckiego ma ogromny potencjał turystyczny – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Szydłowiec, poza drzewem, ma także do zaoferowania inne atrakcje, a wśród nich są m.in. Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, ratusz czy jeden z najpiękniejszych w Polsce renesansowych rynków.

Na zamku w Szydłowcu znajduje się także Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, jedna z instytucji należących do samorządu województwa mazowieckiego. Tu znajduje się największa w całym kraju kolekcja instrumentów ludowych, która przyciąga co roku tysiące odwiedzających – zauważ radna województwa mazowieckiego Magdalena Nowacka.

Głosowanie w konkursie na „Europejskie Drzewo Roku 2026” trwa do 22 lutego do godz. 16. Głosować można na stronie Vote – Tree of the year.