Książka, ciuszek czy komóra – wymień u Deskura

Już w najbliższą sobotę patio Kamienicy Deskurów w Radomiu ponownie zamieni się w przestrzeń wymiany używanych rzeczy i ekologicznych inspiracji. Przed mieszkańcami kolejna edycja wydarzenia „Książka, ciuszek czy komóra – wymień, sprzedaj u Deskura”.

W programie tradycyjnie znajdzie się giełda rzeczy używanych – będzie można przynieść książki, ubrania, zabawki czy drobny sprzęt domowy w dobrym stanie i wymienić je, sprzedać lub oddać innym. Organizatorzy przypominają, że przedmioty powinny nadawać się do dalszego użytku. Oprócz samej wymiany zaplanowano również warsztaty i porady o tematyce ekologicznej.

Przypomnijmy „ Książka, ciuszek czy komóra – wymień, sprzedaj u Deskura” już w sobotę. Start o 15. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Fabryka Broni „Łucznik” - Radom na SHOT Show 2026