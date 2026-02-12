Zespół Mistrz i Małgorzata zagra w radomskiej resursie

Przed nami wieczór pełen muzyki. W radomskiej Resursie Obywatelskiej odbędzie się kolejny koncery w ramach Resursa Music Drive. Przypomnijmy, to przegląd lokalnej sceny. Na scenie tym razem wystąpi Mistrz i Małgorzata. Zespół działa od 2014 roku, a w jego skład wchodzą: Małgorzata i Artur Rudniccy-Matraccy, Michał Kraska, Tomasz Gaździński i Konrad Przerwa.

Nazwa zespołu to efekt fascynacji jednego z jego członków powieścią Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Na repertuar grupy składają się utwory m.in. Stanisława Staszewskiego, Marka Grechuty, Edwarda Stachury, Przemysława Gintrowskiego, Renaty Przemyk, Starego Dobrego Małżeństwa i Michała Bajora - Czytamy na stronie resursy

Koncert odbędzie się w piątek, 20 lutego w resursie przy ul. Malczewskiego 16. Start godz. 19.00.