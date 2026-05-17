„Leo” zakończył karierę. Wzruszające pożegnanie legendy Radomiaka

Leandro Rossi Pereira zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozegrał ostatni mecz w karierze podczas spotkania Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Kapitan i wieloletni lider „Zielonych” wyszedł w podstawowym składzie i opuścił boisko w 9. minucie meczu. Był to symboliczny moment nawiązujący do numeru „9”, z którym przez lata występował w radomskim klubie.

Piłkarza żegnały owacje niemal 14 tysięcy kibiców zgromadzonych na stadionie przy ulicy Struga. Zawodnicy obu drużyn utworzyli szpaler dla piłkarza. Po zejściu z murawy Leandro otrzymał pamiątkową koszulkę z numerem 376, oznaczającym liczbę spotkań rozegranych w barwach Radomiaka.

Kulminacyjnym momentem była decyzja klubu o zastrzeżeniu numeru „9”. Oznacza to, że żaden kolejny zawodnik Radomiaka, nie zagra już z tym numerem na koszulce.

Przypomnijmy, Brazilijczyk trafił do Radomiaka w 2012 roku i prze kolejne lata stał się nie tylko liderem drużyny, ale także ulubieńcem kibiców. Przez ten czas występował na poziomie III, II i I ligi, a także Ekstraklasy, W trwającym obecnie sezonie wchodził na ostatnie minuty w meczu z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin. W barwach Radomiaka rozegrał do tej pory 376 spotkań, zdobywając 121 bramek. W rozgrywkach Ekstraklasy wystąpił 84 razy, strzelając 6 goli.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Prace młodych twórców z radomskiego plastyka w Miejskim Urzędzie Pracy