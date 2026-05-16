Gróźny wypadek na krajowej " dwunastce" w miejscowości Atalin. Troje dzieci trafiło do szpitala

Doszło do zderzenia 68-letniego kierującego pojazdem marki Volvo oraz 38-letniego kierującego pojazdem marki Renault, w którym podróżowało czterech pasażerów. Troje z nich, dzieci w wieku 6, 9 i 14 lat, zostały przewiezione do szpitala. Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że prawdopodobnie kierujący pojazdem marki Volvo nie ustąpił jadącemu drogą krajową Renault. W wyniku czego doszło do zdarzenia pojazdów – mówi aspirant Katarzyna Słyk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.