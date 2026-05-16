Leo żegna się z Radomiakiem. Dziś ostatni mecz legendy przy Struga

Brazilijczyk trafił do Radomiaka w 2012 roku i prze kolejne lata stał się nie tylko liderem drużyny, ale także ulubieńcem kibiców. Przez ten czas występował na poziomie III, II i I ligi a także Ekstraklasy, W trwającym obecnie sezonie wchodził na ostatnie minuty w meczu z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin. W barwach Radomiaka rozegrał do tej pory 375 spotkań, zdobywając 121 bramek. W rozgrywkach Ekstraklasy wystąpił 84 razy, strzelając 6 goli.

Mecz z Lechem Poznań już dziś. Pierwszy gwizdek o 20:15. Klub zapowiedział specjalne pożegnanie „Leo”.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Mistrzostwa kierowców radomskich autobusów