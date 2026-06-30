Ma być osiem razy większy od zbiornika na Borkach. Miasto przygotowuje się do budowy zbiornika w dolinie rzeki Pacynki

Budowa tak dużego- mającego 100 hektarów powierzchni- zbiornika nie nastąpi szybko szacuje się, że może być on gotowy dopiero w 2029 roku. Jednak dzisiaj władze Radomia i Wody Polskie zadeklarowały współprace by do tej inwestycji w ogóle doszło

Dzięki zmianie granic administracyjnych możemy realizować projekt, o którym rozmawialiśmy od lat. Budowa zbiornika to inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększy możliwości retencji wody, a jednocześnie stworzy nowe miejsce rekreacji i wypoczynku – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Inwestycja będzie prowadzona we współpracy z Wodami Polskimi:

- Będziemy czuwali nad zapewnieniem jak najlepszego wykonawstwa w przyszłości z poszanowaniem obszarów chronionych, którymi otoczona jest lokalizacja przewidywana dla zbiornika – powiedziała dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Katarzyna Dąbrowska.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym Wody Polskie będą odpowiedzialne za podjęcie działań zmierzających do zapewnienia finansowania inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Miasto Radom zadeklarowało natomiast udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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