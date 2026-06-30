Umowy o prace, kontrakty i umowy zlecenia. Sprawdzamy jak zatrudnieni są lekarze w obu radomskich szpitalach.

W związku z sytuacją w Szpitalu Południowym w Warszawie wiele się mówi o zarobkach lekarzy i jawności pensji lekarzy. My postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda sytuacja w obu radomskich szpitalach specjalistycznych.

- W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym lekarze są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktów).Całkowity budżet Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego za 2025 rok wyniósł 344 971 127,06 zł. Udział wynagrodzeń lekarzy świadczących pracę na podstawie wskazanych wyżej form zatrudnienia w całkowitym budżecie szpitala wynosi 26,32%. W powyższym udziale uwzględniono również lekarzy rezydentów oraz stażystów, mimo że ich wynagrodzenia podlegają refundacji - mówi Wiktoria Kościelniak rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Jak wygląda to w szpitalu na Józefowie:

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu lekarze pracują w ramach umowy o pracę, umowy kontraktowe oraz umowy zlecenia. Średnia miesięczna pensja z dyżurami lekarza specjalisty zatrudnionego w ramach umowy o pracę wynosi 18 786,38 zł/brutto. Wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w ramach umowy o pracę z ZUS pracodawcy średnio miesięcznie wynosi 2 715 161,77 zł, co stanowi 6,65% średniej miesięcznych przychodów ze sprzedaży - mówi Elwira Piechota z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Przypomnijmy. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z nr PESEL. Projekt trafił już do Sejmu i będą pracować nad nim posłowie.

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