Manewry lodowe na zalewie w Domaniowie. Radomscy ratownicy WOPR szkolili strażaków ochotników

Wojciech Wójcikowski
2026-02-16 11:13

Nie tylko zajmują się ratowaniem topielców, ale stawiają także na szkolenie innych. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe szkoliło strażaków z OSP z ratownictwa lodowego.

Autor: WOPR Radom/ Materiały prasowe

Tego rodzaju szkolenie odbyło się już po raz trzeci. Podczas ćwiczeń w Domaniowie ćwiczono między innymi czytanie lodu, prawidłowe korzystanie z sondy lodowej, metody autoratownictwa, wykorzystanie kolców lodowych, ewakuacje osoby poszkodowanej na brzeg. W ćwiczeniach ratunkowych wykorzystywano także drona. 

- Pod względem liczby osób było to rekordowe szkolenie. Wzięło w nim udział 70 uczestników. Byli to strżaacy z OSP ze Skrzynna, Mniszka, Przysuchy, Wieniawy i Zakrzewa. Dodatkowo po raz pierwszy w szkoleniu brali udział strażacy z OSP Jastrząb.  Dodatkowo było 22 obserwatorów - żołnierzy WOT - mówi Paweł Stefański prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

Przypomnijmy. Oprócz szkoleń, członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu prowadzą także spotkania profilaktyczne z młodzieżą. 

