Manewry lodowe na zalewie w Domaniowie. Radomscy ratownicy WOPR szkolili strażaków ochotników

Tego rodzaju szkolenie odbyło się już po raz trzeci. Podczas ćwiczeń w Domaniowie ćwiczono między innymi czytanie lodu, prawidłowe korzystanie z sondy lodowej, metody autoratownictwa, wykorzystanie kolców lodowych, ewakuacje osoby poszkodowanej na brzeg. W ćwiczeniach ratunkowych wykorzystywano także drona.

- Pod względem liczby osób było to rekordowe szkolenie. Wzięło w nim udział 70 uczestników. Byli to strżaacy z OSP ze Skrzynna, Mniszka, Przysuchy, Wieniawy i Zakrzewa. Dodatkowo po raz pierwszy w szkoleniu brali udział strażacy z OSP Jastrząb. Dodatkowo było 22 obserwatorów - żołnierzy WOT - mówi Paweł Stefański prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Lekcja bezpieczeństwa nad radomskim zalewem

Przypomnijmy. Oprócz szkoleń, członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu prowadzą także spotkania profilaktyczne z młodzieżą.

