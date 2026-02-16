Radom otrzyma dodatkowe 19 milionów złotych z Programu Polska Wschodnia. Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwój komunikacji miejskiej

Radom po raz pierwszy sięga po pieniądze z programu Polska Wschodnia. Do tej pory do miasta popłynęła transza pieniędzy w wysokości 190 milionów złotych. Teraz władze Radomia otrzymały informacje o pozyskaniu dodatkowych 19 milionów złotych. Mają one zostać przeznaczone na rozwój komunikacji.

Planujemy m.in. budowa nowych przystanków autobusowych w sąsiedztwie Placu ks. Kotlarza, czyli na ul. Limanowskiego, Reja, Mireckiego i Okulickiego. Mają one zostać usytuowane w nowych miejscach i w taki sposób, by ułatwić pasażerom przesiadki. W tym rejonie powstaną też chodniki i ścieżki rowerowe, a także zostaną zamontowane tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i biletomaty. To ważny węzeł komunikacyjny w naszym mieście. Tu w zasadzie przecinają się szlaki: północ-południe i wschód-zachód. Dlatego chcemy w tym miejscu usprawnić obsługę pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Pieniądze z programu Polska Wschodnia umożliwią również modernizację systemu obsługującego Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Jego funkcjonalność zmieni się w taki sposób, że np. nie będzie już potrzeby umieszczania biletu parkingowego za szybą samochodu. W mieście pojawią się nowe parkomaty oraz elektroniczne tablice informujące o zajętości miejsc postojowych – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Mikołajkowy Rajd Uśmiechu w Radomiu - 5. Edycja

Dzięki pieniądzom z programu Polska Wschodnia w tym roku zostaną dokończone takie inwestycje, jak: budowa kładki dla pieszych nad ulicą Sandomierską, budowa kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Walentynowicz i torami kolejowymi na Południu.

Zobacz galerię z budowy żłobka w Przytyku: