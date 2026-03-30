Marsz Świadomości Autyzmu przejdzie w środę przez centrum Radomia

Wojciech Wójcikowski
2026-03-30 13:57

Ma przypominać jak ważna jest integracja a autyzm to nie choroba ale inny sposób widzenia rzeczywistości 1 kwietnia w Radomiu odbędzie się Marsz i obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu.

Marsz Świadomości Autyzmu

Środowy marsz rozpocznie miesiąc świadomości autyzmu. Przez cały kwiecień w Radomiu odbywać się będą spotkania, konferencje i spotkania ze specjalistami na temat spectrum autyzmu. Marsz ma pokazać, że ludzie ze spektrum mogą czuć się pełnowartościowi i integrować się z resztą społeczeństwa. 

- Trzeba mieć świadomość, że dzieci ze spektrum autyzmu mogą zachowywać się bardzo różnie. Mogą odnosić mniejsze i większe sukcesy w swoim życiu. Spektrum autyzmu jest naprawdę szerokie i dzieci mogą różnie funkcjonować w różnych sferach - mówi Linda Dąbrowska terapeutka ze Stowarzyszenia Karuzela.

Początek Marszu Świadomości Autyzmu o godzinie 11.20. 

