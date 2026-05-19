Ukradł ze sklepu kawę i czekoladę, po czym zaatakował interweniującego pracownika sklepu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Jak informuje Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji, mężczyzna wszedł do jednego z radomskich sklepów i ukradł kilka opakować czekolady i kawy. Gdy pracownik sklepu próbował go zatrzymać, sprawca zaatakował pokrzywdzonego i wybiegł ze sklepu. Pracownik ochrony ruszył za nim i na ulicy Miłej ujął sprawcę kradzieży. Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna był trzeźwy i został osadzony w policyjnej celi. Następnego dnia doprowadzono go do prokuratury, gdzie przedstawiono zarzuty.
28-latek odpowie za kradzież rozbójniczą oraz uszczerbek na zdrowiu. Za przestępstwa te grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
