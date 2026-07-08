Wyniki matur 2026 Radom. Jak poradzili sobie radomscy uczniowie?

Wyniki matur Radom. Ogólne statystyki w 2026 roku

Z oficjalnych danych CKE wynika, że do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych w Radomiu przystąpiło w tym roku 3347 osób. Świadectwo dojrzałości uzyskały ostatecznie 2744 osoby, co przekłada się na ogólną zdawalność na poziomie 81,98%. Wynik ten pokazuje średni poziom przygotowania tegorocznych maturzystów z regionu i jest przydatnym punktem odniesienia przy samodzielnej ocenie własnych osiągnięć.

Jakie były wyniki matur w Radomiu z przedmiotów obowiązkowych?

Każda osoba przystępująca do matury musiała zmierzyć się z trzema pisemnymi przedmiotami na poziomie podstawowym: językiem polskim, matematyką oraz wybranym językiem obcym nowożytnym. Zdecydowana większość zdających w Radomiu zdecydowała się na język angielski.

Oto szczegółowe statystyki z głównych przedmiotów obowiązkowych:

Język polski: do egzaminu podeszło 3374 uczniów. Zdawalność wyniosła 94,89%, a średni wynik osiągnięty przez radomską młodzież to 61,22%.

do egzaminu podeszło 3374 uczniów. Zdawalność wyniosła 94,89%, a średni wynik osiągnięty przez radomską młodzież to 61,22%. Matematyka: z tym przedmiotem zmierzyło się 3368 osób. Egzamin z matematyki zdało 86,73% z nich, uzyskując średni wynik na poziomie 59,60%.

z tym przedmiotem zmierzyło się 3368 osób. Egzamin z matematyki zdało 86,73% z nich, uzyskując średni wynik na poziomie 59,60%. Język angielski: był to najpopularniejszy język obcy – napisało go 3329 zdających. Zdawalność z angielskiego była wysoka i wyniosła 93,50%, a uczniowie z Radomia uzyskali z niego średnio 76,52%.

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Z jakimi przedmiotami rozszerzonymi mierzono się najchętniej?

Pamiętaj, że egzaminy na poziomie rozszerzonym nie mają ustalonego progu zdawalności (nie można ich nie zdać), ale uzyskane na nich punkty są decydujące podczas rekrutacji na studia. Im wyższy Twój wynik z rozszerzenia, tym większe masz szanse na bezproblemowe dostanie się na wymarzony kierunek.

Najchętniej wybierane przedmioty na poziomie rozszerzonym w Radomiu (wraz ze średnim wynikiem) to:

Język angielski: 2398 zdających (średni wynik: 66,46%)

2398 zdających (średni wynik: 66,46%) Matematyka: 896 zdających (średni wynik: 31,69%)

896 zdających (średni wynik: 31,69%) Geografia: 834 zdających (średni wynik: 37,98%)

834 zdających (średni wynik: 37,98%) Język polski: 759 zdających (średni wynik: 44,42%)

759 zdających (średni wynik: 44,42%) Biologia: 657 zdających (średni wynik: 42,12%)

657 zdających (średni wynik: 42,12%) Chemia: 389 zdających (średni wynik: 39,05%)

Warto przeanalizować te dane, by lepiej zinterpretować swoje własne wyniki na tle innych zdających w Twoim mieście.